Briga de casal em Senador Guiomard deixa mulher ferida

Na noite desta quinta-feira,(20), uma discussão entre um casal no bairro Chico Paulo, em Senador Guiomard, resultou em um grave ferimento por arma branca. Alcione Silva de Oliveira, de 21 anos, foi esfaqueada pelo marido durante a briga.

De acordo com informações repassadas, o casal iniciou uma discussão que culminou com o marido desferindo um golpe de faca em Alcione. Após o ataque, o agressor fugiu do local, tomando rumo ignorado.

Alcione foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital Ary Rodrigues em Senador Guiomard. Devido à gravidade de seu ferimento, foi necessário transferi-la para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Durante o trajeto, a ambulância que transportava Alcione sofreu uma falha mecânica na AC-40, nas proximidades da loja Gazin. Uma ambulância de suporte avançado foi acionada e interceptou o veículo para completar o resgate.

Alcione foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma perfuração no abdômen, estava sangrando e vomitando, porém seu estado de saúde é considerado estável.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Senador Guiomard.