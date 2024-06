Acusado de homicídio é preso com arma de fogo em Brasiléia

A Polícia Civil de Brasiléia efetuou a prisão de Diemesson Silva dos Santos, de 26 anos, apontado como o autor do homicídio ocorrido na última segunda-feira, 17. A vítima, identificada como Raimundo Gonçalves da Silva, de 33 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Leonardo Barbosa, em Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com o Portal O Alto Acre, o acusado foi interrogado e afirmou que os disparos foram efetuados apenas para assustar a vítima e que sua intenção não era matar Raimundo.

A residência da vítima foi alvo de disparos de arma de fogo na madrugada do mesmo dia. Homens em uma bicicleta teriam efetuado os tiros contra a casa. Segundo informações, um dos disparos atingiu a perna esquerda de Silva. O projétil percorreu até a região escrotal e atingiu a artéria femoral. O corpo do homem foi encontrado morto por vizinhos da região.

Diemesson também era foragido da justiça com um mandado de prisão preventiva por uma tentativa de homicídio ocorrida em maio deste ano na cidade de Brasiléia. Ele é acusado de tentar matar um jovem de 21 anos em um conflito entre organizações criminosas rivais. A polícia conseguiu localizar e apreender a pistola 9 mm usada no crime.