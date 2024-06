Ciclistas nus protestam contra carros nas ruas da Cidade do México e de Londres

Centenas de ciclistas nus percorreram as ruas da Cidade do México no sábado (8) para protestar contra a cultura do carro e exigir direitos para os ciclistas.

Os manifestantes, alguns completamente nus e outros em roupas íntimas, fizeram o seu caminho através da cidade congestionada pelo trânsito para participar do World Naked Bike Ride para promover o uso de bicicletas em vez de automóveis e exigir respeito aos ciclistas.

Parte da ideia do movimento é tornar os ciclistas mais visíveis e conscientizar os motoristas sobre a segurança destes.

“Essa passeata é um protesto”, disse Mayte, uma das manifestantes. “Seu propósito é conscientizar o público sobre o uso de hidrocarbonetos e quão frágil é o corpo de um ciclista quando compartilhamos as estradas”, acrescentou.

Nos últimos anos, a Cidade do México, uma das maiores e mais poluídas cidades do mundo, lançou um ambicioso esquema de compartilhamento de bicicletas para os cidadãos e construiu ciclovias para combater a famosa cultura automobilística da cidade.

Embora o uso de bicicletas esteja aumentando, os acidentes envolvendo ciclistas e carros são frequentes e às vezes fatais. Os ciclistas dizem que precisam de infraestrutura melhor e mais segura, incluindo mais ciclovias.

Pelas ruas de Londres As ruas da capital inglesa também foram tomadas por protestos. Manifestantes nus em bicicletas se uniram para realizar atos contra a cultura centrada em carros e celebrar a positividade corporal.

O World Naked Bike Ride (WNBR), que em 2024 completa 20 anos, tem como objetivo demonstrar a vulnerabilidade dos ciclistas, protestar contra a dependência global de petróleo e criar uma atmosfera divertida e livre para os participantes e espectadores.

A passeata começou em diversos pontos da cidade, antes de se unir em um grupo de mais de mil ciclistas que pedalaram até o ponto final no Wellington Arch.

A rota foi desviada de seu caminho normal ao longo da Westminster Bridge para evitar dezenas de milhares de manifestantes pró-Palestina que marchavam em direção às Casas do Parlamento.