Prefeitura entrega quadra coberta, com grama sintética e academia ao ar livre no Israel Lira

Empenhada em incentivar o esporte e a prática de atividade física, a Prefeitura de Rio Branco não tem medido esforços em revitalizar e inaugurar quadras esportivas e academias ao ar livre.

Nessa sexta-feira (7), o Município inaugurou a quadra no Israel Lira, regional do Calafate. Ela tem cobertura e grama sintética. O valor da revitalização chegou a quase R$ 950 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado federal coronel Ulysses com contrapartida da prefeitura. A quadra ao ar livre teve investimento de quase R$ 90 mil, recurso próprio da gestao, totalizando 1 milhão e 40 mil reais.

“Isso aqui pra nós é fundamental. Eu sempre falei que o nosso negócio é cuidar do esporte, é dar oportunidade para as nossas crianças e para os nossos jovens terem a oportunidade de praticar esporte em local correto, em uma quadra como essa daqui. Vamos continuar assim, cuidando bem da nossa juventude e também dos nossos idosos. Aqui também tem uma academia popular e tenho certeza que quem mais vai usar são os nossos idosos como eu”, ressaltou o prefeito de capital.

“Foram várias mãos que trazem um benefício imenso para a sociedade, principalmente para as pessoas aqui do Calafate. Você pode observar um trabalho muito bem feito, uma obra bem realizada, recursos realmente empregados com zelo. Quem ganha é a população aqui do bairro Israel de Lira”, disse o deputado federal, coronel Ulysses.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Artur Oliveira, oportunizar espaços de lazer ao ar livre é um compromisso que a gestão tem colocado em prática.

“Ficamos muito felizes de ter um prefeito que olha com carinho para o nosso povo. Você vê que antes do prefeito chegar praticamente ninguém olhava com carinho pra essa área e hoje podemos ver várias quadras, em todos os bairros sendo reformadas e entregues. Então isso mostra um compromisso com a nossa juventude.“

Para Fábio Araújo, presidente da Associação de Moradores do bairro Calafate, apenas nessa regional residem cerca de 55 mil pessoas que foram contempladas com a primeira quadra coberta, com grama sintética e claro, uma academia ao ar livre para incentivar a prática de esporte na população que reside ao entorno.

“A importância dessa revitalização na regional Calafate é de que hoje nós poderemos fazer um trabalho social com as pessoas da terceira idade, com os jovens e trazê-los para a sociedade. Essa é uma das grandes importâncias do trabalho aqui, e do nosso prefeito”.

Alyson Felipe, morador do bairro há mais de dez anos, é como os demais jovens da mesma idade: tem o futebol como grande paixão. Ver a entrega de uma quadra como essa é ver um sonho sendo realizado.

“Muito feliz com a inauguração da quadra. Antigamente eu e meus amigos tinhamos que ir para o Campo do Vai, jogar bola. Agora com essa quadra aqui vai ser muito importante para a comunidade e para a diversão também da galera.”

Devido a relevância da entrega, estiveram presentes os vereadores Antônio Morais, Samyr Bestene e Ismael Morais, junto a demais autoridades.