Ceará vai mudar local de usina que poderia afetar cabos subterrâneos de internet

O governo do Ceará anunciou nesta segunda (10) que a usina de dessalinização prevista para ser construída em Fortaleza vai mudar de lugar, ficando mais distante dos cabos subterrâneos de internet que passam pela Praia do Futuro.

A construção da usina foi alvo de protesto de empresas de telecomunicações, que afirmavam que a estrutura poderia até interromper o funcionamento da internet no país.

Segundo uma entidade que reúne operadoras, a captação de água no fundo do mar poderia romper os cabos, responsáveis por 99% do tráfego de dados do país.

O novo local fica a cerca de 1 km do local inicialmente previsto para a construção, ainda na Praia do Futuro, mas afastando, segundo os responsáveis pela obra, riscos de que a usina afete os cabos de internet.

O projeto da usina de dessalinização foi anunciado em 2017 pelo governo cearense. A ideia é usar a usina no combate à seca no estado.

Por ser um dos pontos do Brasil mais próximos da Europa, a Praia do Futuro é um dos lugares que primeiro recebem cabos de fibra ótica vindos do continente europeu. Além disso, recebe cabos vindos dos Estados Unidos e da América Central. Do Ceará, os cabos vão para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de outros países latino-americanos.