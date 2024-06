Custo da construção no Acre bate recorde e metro quadrado chega a quase R$ 2 mil

Construir no Acre está cada vez mais caro, apesar das oscilações nos preços de alguns insumos no decorrer deste primeiro semestre de 2024. Aliás, segundo o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) divulgado nesta terça-feira (11) pelo IBGE, o Acre é recordista no aumento entre os Estados: “Com alta nas categorias profissionais, Acre foi o estado com a maior taxa em maio, 2,16%, seguido por Maranhão e Distrito Federal, 1,88% e 1,60%, sob as mesmas condições”, afirma o IBGE no estudo do Sinapi.

No Acre, o preço do metro quadrado para se construir está em R$1.935,76, valor que atualmente só perde para o de Santa Catarina (R$1.987,01).

Já no País o índice variou 0,17% em maio, caindo 0,24 ponto percentual em relação ao índice de abril (0,41%).

O acumulado nos últimos doze meses foi de 2,31%, resultado abaixo dos 2,51% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O índice de maio de 2023 foi de 0,36%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em abril fechou em R$ 1.736,37, passou em maio para R$ 1.739,26, sendo R$ 1.006,80 relativos aos materiais e R$ 732,46 à mão de obra.

A parcela dos materiais apresentou índice negativo, -0,05%, sendo a menor taxa observada no ano. Observamos queda de 0,16 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,11%). Com relação a maio de 2023 (-0,24%), houve aumento de 0,19 ponto percentual.

Já a mão de obra, com taxa 0,46%, apesar dos dissídios coletivos observados, registrou queda tanto em relação a abril (0,83%), quanto a maio do ano anterior (1,24%), 0,37 e 0,78 pontos percentuais, respectivamente.

De janeiro a maio (0,99%) os acumulados foram: 0,50% (materiais) e 1,68% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 0,24% (materiais) e 5,31% (mão de obra), respectivamente.

