Carro que causou acidente e morte de árbitro era dirigido por adolescente no Acre

Era um adolescente de 16 anos que dirigia o carro na contramão que causou o acidente em Cruzeiro do Sul na noite de sábado,1°, e que resultou na morte do árbitro Valdecir Cruz.

O delegado Marcílio Laurentino disse que depois de tomar conhecimento do acidente, a Polícia Civil investigou e identificou o veículo envolvido, um Chevrolet Montana. Informações fornecidas por um familiar permitiram localizar o condutor, um adolescente de 16 anos. Ele se apresentou à delegacia acompanhado pelo pai e advogado, confirmando que retornava de Mâncio Lima quando entrou na contramão na Rodovia Ac-405 e o acidente aconteceu.

O jovem negou ter ingerido bebida alcoólica, mas foi submetido ao teste do etilômetro, que indicou 0,19 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Testemunhas, incluindo sua irmã e prima, confirmaram que ele havia consumido álcool em uma festa em Mâncio Lima.

“Devido à apresentação voluntária do jovem, não foi possível autuá-lo em flagrante. No entanto, ele responderá pela prática de ato infracional, homicídio culposo na direção de veículo automotor, falta de habilitação, direção perigosa e condução sob efeito de álcool.o pai do adolescente também será responsabilizado por permitir que uma pessoa não habilitada conduzisse o veículo, conforme o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. As investigações seguem para esclarecer todos os detalhes do acidente”, citou o delegado.

O árbitro Val seguia de moto quando o carro guiado pelo adolescente na contramão, o forçou a desviar na via. Val bateu na traseira de uma carreta estacionada à margem da rodovia estadual e morreu no local.

Outros casos

Além deste acidente com morte, outros 5, sem feridos graves, foram registrados em Cruzeiro do Sul neste final de semana. 13 pessoas não habilitados e conduzindo veículos foram flagradas pela Polícia Militar. Duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, incluindo o motorista embriagado que invadiu um comércio na Vila Assis Brasil neste domingo, 2, causando um prejuízo de cerca de R$ 12 mil no local.