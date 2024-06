Atlético-MG: Everson cai no choro e desabafa sobre “perseguição” da torcida

Nos últimos gols sofridos, Everson recebeu duras críticas. Nos gols de Ademir, do Bahia , de Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino , de Matheusinho, do Vitória , e de Breno Lopes, do Fortaleza , o goleiro saiu como vilão e foi eleito culpado por parte da torcida.

Everson chorou durante passagem pela zona mista da Arena MRV neste domingo (23). Criticado pelo posicionamento em alguns dos lances citados acima, o jogador rebateu.

“Foi contra o Bahia, contra o Fortaleza. Os atacantes tiveram o mérito de finalizar bem. Talvez se eu estivesse um passo para frente ou para trás, tomaria o gol do mesmo jeito. Estou aqui há três anos e meio e nunca fugi da minha responsabilidade. Vou chegar a quatro anos aqui, passaram seis treinadores e todos me colocaram como titular. Por mais que sei que não agrado 100% da torcida, eu trabalho para caralho para estar aqui, me sacrifico para caralho”, iniciou Everson.

Em meio ao choro, o goleiro atleticano seguiu com o desabafo na Arena MRV.

“Desculpa, mas sempre tem [perseguição]. Ninguém sabe o sacrifício que fiz para jogar hoje, foi difícil para caralho. Estou cheio de dor. Mas, enquanto a dor for suportável e eu aguentar a dor, eu vou jogar. Por mais que eu não agrade uma parte da torcida. Ano passado eu passei por isso e terminei 2023 como um dos melhores goleiros da competição, ajudando a equipe no segundo turno, fazendo grandes defesas”, relatou.

“Peço desculpas pelo desabafo. Quem gosta do meu trabalho não gostaria de me ver nessa situação, chorando. Bola para frente, quarta-feira tem mais um jogo. Tem que trabalhar para dar a volta por cima, mesmo com todas as dificuldades e adversidades. Um cara para chegar no alto nível, nunca chega aqui à toa, por indicação. É por trabalho. No alto nível você vai sofrer um pouco, mas, lá na frente vai ser valioso essa certa perseguição, esse sofrimento, mas vamos passar por cima disso mais uma vez”, completou.

verson ainda afirmou que entrou em campo no sacrifício. Com luxação nos dedos, ele diz que não quer se isentado das críticas dos torcedores.

“Estou jogando no sacrifício. Estou com os dedos luxados, meus dedos não estavam fechando até ontem. Fiz todo o esforço e sacrifício possível. Não quero que o torcedor me isente por eu estar jogando no sacrifício. Não quero isenção de culpa. Assumo toda a minha responsabilidade”, concluiu.

