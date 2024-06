Cuca pede demissão e deixa comando técnico do Athletico-PR

Cuca não é mais técnico do Athletico-PR. O anúncio oficial foi feito pelo Furacão nesta segunda-feira (24) nas redes sociais do clube. ele deixa o cargo após o empate contra o Corinthians na Ligga Arena, em Curitiba.

A nota oficial divulgada pelo Furacão diz que foi Cuca quem pediu demissão.

“Após a partida de ontem contra o Corinthians, o técnico Cuca solicitou a sua saída do comando técnico da equipe profissional do Athletico Paranaense. O pedido foi aceito pelo clube nesta manhã. A equipe principal do Athletico Paranaense será comandada, interinamente, pelo auxiliar técnico Juca Antonello”, diz o comunicado.