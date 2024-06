Nível do Guaíba sobe 20 cm em 12 horas na capital gaúcha; RS tem regiões sob alerta

O nível do Lago Guaíba apresentou alta de 20 centímetros em 12 horas entre a noite deste domingo (23) e a manhã desta segunda-feira (24). De acordo com o monitoramento realizado pelo Sistema Geológico do Brasil (SGB).

A medição realizada às 19h de ontem mostrava que a água atingia 3,2 metros. O nível do lago chegou a 3,4 metros às 7h de hoje na capital gaúcha.

Apesar da rápida subida, o Guaíba ainda está a alguns centímetros da cota de inundação, fixada em 3,6 metros. Segunda o SGB, demoraria 2 dias e 11 horas para o lago chegar a esta marca, em Porto Alegre, nas atuais condições meteorológicas.

Previsão do Tempo

De acordo com os meteorologistas da Climatempo, a região metropolitana de Porto Alegre terá o céu encoberto durante a manhã desta segunda-feira, com possibilidade de pancadas de chuva, que vão diminuindo ao decorrer do dia, até que o tempo se firme no período da noite. Na quarta-feira (26), são esperados temporais durante todo o dia.

Alertas no estado

Há alerta de chuvas fortes na região da Serra Gaúcha nesta segunda-feira, com possibilidade de quedas de raios e granizo, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O Rio Jacuí tem alerta para elevação de nível, podendo causar inundações a partir da cidade de Cachoeira do Sul.