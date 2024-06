Ao lado de Gladson, José Adriano celebra impulso econômico e novos empregos no Acre

Na noite desta sexta-feira, 31, durante uma cerimônia no buffet Affa Jardim em Rio Branco, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), empresário José Adriano, expressou otimismo quanto às perspectivas de negócios que impulsionam a geração de emprego e renda, especialmente no setor da construção civil.

Adriano destacou o compromisso conjunto do governo federal, governo estadual e prefeituras na criação de mais de 2 mil unidades habitacionais, uma iniciativa que promete dinamizar a economia local com a abertura de novas vagas de emprego. “Isso é uma expectativa de incremento na economia, mas postos de trabalho. Trabalho para a Construção Civil, e a Construção Civil consegue irradiar uma série de outros benefícios para outros setores, então a expectativa é muito grande, mas a gente está no compasso de espera”, afirmou.

O presidente também apontou que a expectativa de contratação das empresas para a execução das obras está prevista para julho. “Se Deus quiser, até talvez meados de julho a gente tenha essa contratação acontecendo. Entre outras vitórias, a gente tem que comemorar também o que nós conseguimos, foram os avanços nas compras governamentais, que hoje é um motivo de muita satisfação para vários setores industriais”, declarou.

O Chefe do Executivo Acreano, governador Gladson Cameli (PP), prestigiou a festividade e mencionou o papel fundamental da indústria na economia do Acre. Segundo ele, são avanços que precisam ser comemorados. “É uma honra poder estar presente, e realmente temos muito que comemorar avanços em parceria com a Federação da Indústria, a qual temos o presidente Adriano e toda sua diretoria muito determinada, ajudando ao Estado a criar mecanismos para que a gente possa diminuir a burocracia. E aumentar a geração de emprego, para que a gente possa cuidar desse diamante. Então é um momento de comemorar. Temos o Programa de Compras Governamentais (Comprac) que a gente mesmo oficialmente agora, saiu da Plata Oficial, para valorizar, inclusive valorizar e prestigiar quem quer investir aqui”, ressaltou.