Adolescente perde controle da motocicleta e colide contra muro de residência no Conjunto Bela Vista

Na madrugada desta quarta-feira (12), um acidente ocorreu na Rua Rio de Janeiro, no Conjunto Bela Vista, bairro Floresta, em Rio Branco. Renato Pereira de Oliveira, de 18 anos, perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu contra o muro de uma residência.

Segundo informações repassadas, Renato seguia no sentido centro/bairro em uma motocicleta Titan 150 de cor preta. Ao cruzar um semáforo, ele perdeu o controle do veículo, quase colidindo com um poste de energia elétrica. Por sorte, o jovem conseguiu passar entre o poste e o muro, mas acabou batendo lateralmente contra o muro. Devido à alta velocidade, ele caiu após passar por duas rampas de uso para cadeirantes, e a motocicleta só parou após se chocar contra outro poste de energia elétrica.

Populares que presenciaram o acidente relataram que Renato ficou desacordado por alguns minutos. Ele voltou a si com a chegada da ambulância de Suporte Avançado do SAMU, que rapidamente realizou os procedimentos necessários e encaminhou o jovem ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Renato foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura de clavícula e trauma torácico. Ele chegou lúcido e orientado, seu estado de saúde é considerado estável.

Os moradores da área recolheram a motocicleta e a deixaram no estacionamento de um estabelecimento próximo. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre a intervenção da polícia de trânsito.