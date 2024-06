Acidente de moto deixa homem ferido na BR-364 em Rio Branco

Um acidente grave envolvendo uma motocicleta deixou um motociclista em estado grave na madrugada desta quarta-feira (12) na BR-364, próximo à rotatória da Estrada do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha que passava pelo local, o motociclista, cuja identidade ainda não foi revelada, seguia em direção ao bairro quando perdeu o controle do veículo inesperadamente, resultando em uma queda severa. A testemunha, que optou por não se identificar, afirmou que o motociclista estava sem sinalização adequada no momento do acidente. Suspeita-se que um problema mecânico, possivelmente a roda dianteira travou, provocado a queda.

A testemunha prontamente ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de Suporte Básico ao local. Devido à gravidade dos ferimentos, uma ambulância de Suporte Avançado(01) também foi chamada. Os socorristas tiveram que entubar o motociclista no local devido a um traumatismo craniano encefálico (TCE) grave.

Além disso, foram constatadas fraturas de costela e um trauma na região abdominal. Após ser estabilizado, o motociclista foi encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco, onde deu entrada no setor de traumatologia em estado grave.

A testemunha também retirou a motocicleta do local do acidente para evitar outros incidentes com os veículos que passavam. Até o fechamento desta matéria, não havia informações sobre a presença da Polícia Rodoviária Federal no local.