Acidente de moto na Vila do V em Porto Acre deixa trabalhador ferido

Na noite desta terça-feira (11), um acidente de moto no ramal do Paulista, km 16, na saída do ramal São Vicente em direção a Rio Branco, deixou um homem ferido. Francisco Lima de Almeida, de 39 anos, trafegava em uma motocicleta Fan 125 de cor preta quando sofreu uma queda devido às condições escorregadias da ramal.

Segundo informações repassadas pela vítima, o ramal estava molhado, o que contribuiu para o acidente. Francisco relatou que estava sendo levado por uma caminhonete quando, nas proximidades do Vila do Incra, foi interceptado pela viatura do suporte básico daquele município, que prontamente prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Francisco foi entregue ao Setor de Ortopedia para maior avaliação com fratura na perna esquerda, seu estado de saúde é considerado estável.