Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Rio Branco

Na noite desta terça-feira (11), uma colisão entre um carro e uma moto resultou em ferimentos graves para o motociclista identificado por Caio Paiva de Sousa, de 31 anos. O acidente ocorreu na Rua das Palmeiras, no bairro Conquista.

De acordo com informações repassadas, o acidente envolveu um veículo Tracker de cor prata que trafegava pela Rua Palmares em direção ao bairro Nova Estação/Conquista. A colisão aconteceu quando um veículo não identificado, que trafegava na Rua Otávio Rola no sentido Manoel Julião/Centro, parou para dar passagem ao Tracker. No momento em que o Tracker cruzou a pista, não conseguiu evitar a colisão com a moto, que desviou do carro que havia dado prioridade, resultando no impacto na lateral traseira do veículo. O motociclista foi lançado ao solo devido à força do impacto. Caio, que trabalha em um emprego fixo e nas horas vagas trabalha como entregador.

Uma Viatura do Suporte Básico do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e encaminhou até o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Caio foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas na tíbia e fíbula esquerda, além de uma fratura no rádio do braço direito, seu estado de saúde é considerado estável.

O Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local, isolaram a área para os trabalhos de perícia.