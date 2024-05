Vídeo mostra mulher sendo agredida com chutes por garis na Capital

Imagens que circulam em redes sociais nesta sexta-feira (24) mostram garis que fazem coleta de lixo em Rio Branco agredindo uma pessoa, na capital.

No vídeo, dois garis aparecem chutando violentando o que parece ser uma mulher, que está caída em uma cerca de madeira. Um deles ainda tenta pegar uma ripa da cerca. Em dado momento, ao fundo pode-se ver o caminhão de coleta de lixo.

Transeuntes param os seus veículos para acompanhar o ocorrido, e os garis retornam para o caminhão de trabalho.

Não há informações sobre as circunstâncias da agressão, nem onde e quando o vídeo foi gravado.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Cuidados com a Cidade de Rio Branco, mas as ligações não foram atendidas.

Veja o vídeo: