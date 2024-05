Confira os filmes e séries que chegam ao cinema e ou ao streaming nesta semana

Toda semana novas produções estreiam nos cinemas e nos streamings. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no universo de filmes e séries, a CNN listou os principais lançamentos dos próximos dias. Veja abaixo.

Matéria Escura – 8 de maio na AppleTV+

Jason é sequestrado e transportado para uma versão alternativa da sua própria vida. O espanto rapidamente se transforma em pesadelo enquanto ele tenta retornar à sua realidade através da impressionante gama de histórias que poderia ter vivido. Ele embarca em uma jornada angustiante para recuperar sua verdadeira família e salvá-la do inimigo mais terrível e poderoso que se possa imaginar: ele mesmo.

Elenco: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga

Planeta dos Macacos: O Reinado – 9 de maio nos cinemas

À medida que o novo líder constrói seu império, um jovem macaco mbarca em uma jornada que o leva a questionar tudo o que lhe foi ensinado sobre seu passado, tomando decisões capazes de definir o futuro de ambos os mundos.

Elenco: Freya Allan, Lydia Peckmam, Owen Teague

Bodkin – 9 de maio na Netflix

Uma equipe de podcasters começa a investigar desaparecimentos misteriosos em uma cidadezinha da Irlanda, mas assim que começam a reunir informações, eles descobrem uma história muito maior e mais estranha do que jamais poderiam ter imaginado.

Elenco: Robyn Cara, Siobnán Cullen, Will Forte

Maxton Hall – 9 de maio no Prime Video

Quando Ruby involuntariamente testemunha um segredo explosivo na escola particular de Maxton Hall, o arrogante herdeiro milionário James Beaufort tem que lidar com a perspicaz estudante bolsista para o bem ou para o mal: ele está determinado a silenciar Ruby.

Elenco: Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Sonja Weißer

Doctor Who (14ª temporada) – 10 de maio no Disney+

Doutor e Ruby Sunday embarcam em infinitas aventuras no tempo e no espaço na TARDIS. Da era da Regência Britânica a futuros devastados pela guerra, a dupla defende as forças do bem enquanto encontra amigos incríveis e inimigos perigosos.

Elenco: Ncuti Gatwa, Millie Gibson, Aneurin Barnard