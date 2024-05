Terceira vítima de acidente aéreo é sepultada com homenagem no Acre

A biomédica Amélia Marques, de 28 anos, que estava internada no Centro de Tratamento de Queimados em Manaus – AM e faleceu na última sexta-feira (24), em razão de ferimentos causados na queda de um avião no dia 18 de março, em Manoel Urbano, interior do Acre, foi enterrada na manhã desta quarta-feira (29) no cemitério São João Batista, em Rio Branco, sob forte comoção.

Durante o cortejo e o sepultamento, amigos e familiares de Amélia a homenagearam com música, discursos e a soltura de balões brancos (veja o vídeo abaixo).

Amélia Marques é a terceira vítima fatal do trágico acidente aéreo envolvendo o monomotor modelo Cessna 182P de prefixo PT-JUN. Além dela, morreram o comerciante peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega e Suanne Camelo. Sete pessoas estavam a bordo da aeronave, que é homologada para transportar apenas quatro pessoas.

Em um vídeo publicado por Camila Melo, amiga de Amália, a biomédica aparece em momentos de alegria e descontração. Nos comentários da publicação, amigos falaram das lembranças que Amélia deixou em suas vidas. “Amou e foi muito amada. Disso tenho certeza”, disse Cristiane Marques.

Veja o momento da soltura de balões no enterro de Amália Marques: