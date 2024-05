Nível do Guaíba recua 16 cm ; número de mortos por enchentes no RS chega a 165

Subiu para 165 o número de mortes provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil na manhã deste sábado (25). O estado tem 64 desaparecidos e 806 feridos em decorrência dos temporais.

A Defesa Civil informa que 2.345.400 pessoas foram afetadas em 469 municípios gaúchos. Dessas, 581.638 estão desalojadas e 55.791 foram para abrigos provisórios. Mais de 83,5 mil pessoas e 12,4 mil animais já foram resgatados.

Veja o balanço completo

•Mortes confirmadas: 165

•Feridos: 806

•Desaparecidos: 64

•Municípios afetados: 469

•Pessoas atingidas: 2.345.400

•Desalojados: 581.638

•Pessoas em abrigos: 55.791

•Pessoas resgatadas: 83.593

•Animais resgatados: 12.497

Nível do Guaíba

Após ter registrado uma subida acentuada ao longo da última sexta-feira (24), o nível do lago Guaíba voltou a descer neste sábado. Às 19h de ontem, o nível era de 4,32 metros. Às 7h de hoje, havia caído para 4,16 metros –uma redução de 16 centímetros em 12 horas.

A cota de inundação é de 3 metros, enquanto a de alerta é de 2,5 metros.

Alerta de mais chuva

Na sexta, o governo do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas e queda de temperatura.

O volume de chuva previsto para a maior parte do estado estará acima de 50 milímetros. A região com mais volume será as regiões Sul, Central e Metropolitana, com volumes entre 100 e 200 milímetros.