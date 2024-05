Com chuva de quase 40 mm, temperatura volta a cair no Acre e frio deve chegar

Confirmadas as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia e pela empresa Climatempo, de que a nova frente fria que se formou entre o Sul do Brasil e o Paraguai, provocando chuva em toda a Região Sul avançaria rapidamente mudando as condições do tempo e da temperatura em outras regiões do país.

Em Rio Branco, entre as 6h desta sexta-feira, 24, e as 6h deste sábado, 25, choveu 39,5mm, segundo a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal. O dia na capital acreana começou com chuva fraca e com temperatura em torno dos 23ºC. Porém, no curso da próxima semana, o frio deve apertar no Acre.

Para este fim de semana, em Rio Branco, a previsão da Climatempo é de que a temperatura oscile entre 20ºC e 24ºC neste sábado, 25, e entre 18ºC e 26ºC neste domingo, 26. Já no decorrer da semana, a previsão é de mínima de 16ºC na quinta, 29, e de 15ºC na sexta, 31.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de chuvas intensas para todo o Acre, iniciando neste sábado, 25, às 10h, terminando no domingo, 26, no mesmo horário.

“Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas”, diz o alerta.

O Inmet também emitiu aviso de queda brusca de temperaturas no estado, entre as 18h deste sábado e as 18h do domingo. “Leve risco à saúde. Declínio entre 3ºC e 5ºC”, diz o aviso do instituto.