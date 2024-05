Shein chama taxação de compras importadas de “retrocesso” e diz que preços vão subir

A Shein classificou nesta quarta-feira (29), por meio de nota, como “retrocesso” a decisão da Câmara dos Deputados de acabar com a isenção para compras internacionais de até US$ 50.

Governo e Congresso fecharam um acordo para aplicar imposto de 20% sobre as vendas do comércio eletrônico.

“Uma vez que nunca teve função arrecadatória, a decisão de taxar remessas internacionais não é a resposta adequada por impactar diretamente a população brasileira”, diz a nota da empresa.

A Shein informou que seguirá dialogando e trabalhando junto ao governo federal e outras partes interessadas para viabilizar o acesso das classes C, D e E ao mercado global. A empresa afirma que cerca de 88% de seus consumidores fazem parte dessas três faixas.

De acordo com a Shein, o fim da isenção fará com que a carga tributária sob o consumidor final passe a ser de 44,5%.

“Ou seja, um vestido que o consumidor da Shein comprava no site por R$ 81,99 [com ICMS de 17% incluso], agora custará mais de R$ 98 com a nova carga tributária, formada pelo imposto de importação de 20% mais o ICMS de 17%”, diz a empresa.

O plenário da Câmara aprovou, nesta terça-feira (28), o projeto de lei que cria o programa nacional Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que prevê incentivos à indústria automotiva.

O fim da isenção para importações de até US$ 50 foi incluída no texto pelo deputado Átila Lira (PP-PI), relator do projeto. O dispositivo é chamado de “jabuti”, quando trechos estranhos ao texto original são incluídos em uma proposta.

O assunto tem gerado discussões desde 2023 e não é consenso dentro do Congresso. No ano passado, o Ministério da Fazenda chegou a sinalizar que acabaria com a isenção, mas após pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a pasta comandada por Fernando Haddad voltou atrás.

A isenção de até US$ 50 foi mantida e, como contrapartida, as empresas internacionais tiveram de aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal. Para compras de qualquer valor ficou fixada a incidência de 17% de ICMS.

No fim de abril, durante a entrega do texto que regulamenta a reforma tributária, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, afirmou que compras internacionais, incluindo remessas de até US$ 50, serão taxadas com a alteração no sistema tributário.

Uma vez aprovado na Câmara, o texto tem que ser agora analisado pelos senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), adiou para semana que vem a votação do projeto de lei.

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), que será designado relator, pretende que o texto seja votado na terça-feira (4).