Técnicos da UFAC aceitam proposta do governo, mas mantêm greve

Mesmo os servidores técnicos-administrativos da Universidade Federal do Acre (Ufac) aceitando a proposta do governo federal sobre os reajustes de auxílio alimentação, creche e saúde, a greve continua no estado por tempo indeterminado. Já são 80 dias de greve.

Desde o início da paralisação das atividades, foram apresentadas duas propostas para os Técnicos Administrativos em Educação (TAE) em relação ao reajuste salarial.

A primeira proposta traria um reajuste de 9% em janeiro/2025 e de mais 3,5% em maio/2026, num total de cerca de 2,9 bilhões;

A segunda, traria reajuste de 9% em janeiro/2025 e 5% em maio/2026, num total de cerca de 3,5 bilhões;

A categoria reivindica a recomposição salarial e a inclusão de algum aumento ainda para 2024, a fim de contemplar os profissionais aposentados. A categoria também alega, que a recomposição do orçamento das universidades e a reestruturação da carreira, são eixos importantes da reivindicação.

A base da categoria nas Universidades do país está em rodada de negociação e deve apresentar uma contraproposta dia 03/06, ao Governo Federal. Enquanto não houver deliberação das assembleias, a greve será mantida por tempo indeterminado.