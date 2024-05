Equipe de bombeiros enviada ao Rio Grande do Sul retorna após trabalhar em resgates

“O cenário gaúcho foi totalmente devastador”, afirmou o capitão Marcos Corrêa, que liderou a missão que o governo do Acre entregou ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), de ir ao Rio Grande do Sul para prestar socorro às vítimas das enchentes que atingiram o estado desde o fim de abril, e que retornou ao Acre, na última terça-feira, 28.

A expedição partiu na manhã da quinta-feira, 9, e, além dos bombeiros, o Estado enviou embarcação, motor e equipamentos para resgate, atravessando 4.437 km e passando por seis estados, até chegar a Porto Alegre.

“Primeiramente gostaria de agradecer ao nosso governador, Gladson Cameli, que nos deu todo apoio necessário para que fosse possível realizar essa missão; e também ao comando do Corpo de Bombeiros, que nos escolheu para representar o Estado e a nossa corporação”, agradeceu o capitão Marcos Corrêa, atual comandante do batalhão de Tarauacá.

“Chegamos ao Rio Grande do Sul por volta das 23 horas do dia 13 e permanecemos no estado por dez dias, durante os quais conseguimos resgatar 57 pessoas e também nove animais, como também atendemos algumas ocorrências, além de prestar apoio humanitário, levando remédios, comida e água para as pessoas que não saíram de suas casas. Iniciamos o retorno no dia 23 e chegamos ontem [terça-feira], 28, no nosso estado”, contou o oficial.

A equipe do CBMAC também prestou auxílio à Polícia Federal no transporte de tropas e equipamentos, bem como apoio à imprensa no transporte aquático pelas áreas inundadas.

A equipe do CBMAC, que integrou as missões de resgate de pessoas e animais junto ao Corpo de Bombeiros do Rio Grande Sul, foi composta também pelos terceiros-sargentos Zinho Galvão, Ismael Medeiros e Genilvan de Moura, todos especialistas em salvamento aquático, águas rápidas e ambientes colapsados.

Nos dois primeiros dias de trabalho, a equipe de militares contabilizou o resgate de 20 pessoas e três animais.

“O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul nos direcionou para as ocorrências e ficamos à disposição do batalhão de busca e salvamento de Porto Alegre. Só na capital gaúcha, vimos um cenário em que muitas pessoas perderam tudo que tinham, realmente muito lamentável”, relatou o capitão.

“Também enfrentamos o problema de não conhecer a área nos primeiros dias, então fizemos uma adaptação para reconhecer bem o campo de operações, e depois também enfrentamos o problema das facções, então trabalhamos somente durante o dia, para evitar que a guarnição ficasse vulnerável, porque muitos estavam saqueando as casa”, explicou.

O capitão conclui seu relato informando que, quando saíram de Porto Alegre, o nível das águas tinha baixado: “As buscas continuavam, mas retornamos porque, segundo as Diretrizes de Direito Nacional de Resposta a Desastres, as equipes ficam de sete até dez dias, por questões físicas e psicológicas, geralmente ocorrendo a substituição dessas equipes de salvamento. No caso do Acre, houve apenas a desmobilização”.

Cenário no Sul

Segundo boletim publicado na manhã desta quarta-feira, 29, pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, devido às enchentes, o estado registra 471 municípios afetados, 47.651 pessoas em abrigos, 581.638 desalojados, 2.345.400 afetados, 806 feridos, 44 desaparecidos e 169 óbitos.