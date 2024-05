Secretaria de Agricultura entrega pintos caipiras a produtores rurais de quatro municípios como parte do Programa Pintos de 1 Dia

Em continuidade ao Programa Pintos de 1 Dia, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), realizou nesta terça-feira, 28, a entrega de 2500 pintos caipiras para 21 produtores rurais dos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus e da capital, Rio Branco.

Este programa tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da avicultura caipira, e ao mesmo tempo possibilitar o acesso dos pequenos produtores a pintos caipiras geneticamente melhorados. Isso contribui para a produção de proteína animal de alto valor biológico e nutricional.

“O intuito desse projeto é atender o nosso pequeno produtor, tirando ele do atravessador e do clandestino, também com o acompanhamento do Idaf. É um programa de 1976, então são quase cinquenta anos que o governo está retomando. A determinação do nosso governador é que devemos cuidar do pequeno produtor, e é isso que temos buscado ao lado da nossa gestão”, destaca o gestor da Seagri, José Luís Tchê.