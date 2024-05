Sejusp realiza operação de combate a ilícitos ambientais em terras indígenas do Acre

Visando à proteção ambiental dos territórios indígenas, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) por meio do Batalhão Ambiental da Polícia Militar, realiza a Operação Protetor dos Biomas nas Terras Indígenas do Acre. As ações iniciaram no dia 22 e vão até o final do mês.

A operação acontece por inciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas do Acre (Sepi) e a Saúde Indígena. Tem como objetivo o combate ao desmatamento e das queimadas nas terras indígenas do Estado por meio do patrulhamento ostensivo-preventivo.

As ações de combate aos ilícitos ambientais acontecem simultaneamente nas terras indígenas Kampa do Igarapé Primavera, em Tarauacá, na Alto Rio Purus e Riozinho do Alto Envira, em Santa Rosa do Purus e na Alto Tarauacá, no Jordão. Além das medidas preventivas aos crimes, as comunidades indígenas recebem apoio da Saúde, com a vacinação, da Sepi com apresentações do Programa REM/KFW e da Funai com palestras educacionais e visitas às comunidades.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, destaca que a operação é uma política federal de proteção aos territórios indígenas no Acre. “As ações desempenhadas pela Polícia Militar, por meio do Batalhão Ambiental, são de prevenção aos crimes ambientais e essa operação em específico acontece nas Terras Indígenas, que são áreas de proteção, que merecem atenção, por serem locais que atraem muitos invasores e delitos ambientais”, explica.

O comandante do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), tenente Kleisson Albuquerque, informa que a operação é uma parceria do governo do Estado do Acre, por meio da Sejusp, executada pela Polícia Militar, por meio do BPA e pelo Corpo de Bombeiro. “O objetivo da operação é alcançar todas as áreas do estado do Acre e as terras indígenas, que devem ser protegidas e fiscalizadas. A operação nesses locais vai estar realizando conversas com o esclarecimento sobre a legislação, deixar essas comunidades distantes informadas e mais tranquilas”.

Protetor dos Biomas é uma operação que acontece anualmente nos seis biomas brasileiros – Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa.