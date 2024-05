Santos confirma grave lesão do goleiro João Paulo, que não deve voltar a jogar em 2024

O Santos não deve contar mais com o goleiro João Paulo em 2024. Neste sábado (25), o Peixe confirmou ruptura no Tendão de Aquiles no tornozelo esquerdo do jogador, que passará por cirurgia neste domingo (26) em São Paulo.

O arqueiro santista sofreu a grave lesão nessa sexta (24), na derrota da equipe por 2 a 1 para o América, em Belo Horizonte, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, João Paulo se atrapalhou após recuo de bola e caiu chorando no gramado, com dores no tornozelo.

O atacante Renato Marques, do América, estava logo à frente dele, e só empurrou a bola para o gol, anotando o primeiro tento do Coelho na partida. Os jogadores do Santos reclamaram da falta de fair-play por parte do atacante americano e o lance gerou confusão.

A situação acabou controlada e o jogo seguiu, mesmo com as reclamações da equipe paulista. João Paulo deixou o gramado e deu lugar a Gabriel Brazão. De forma irônica, o Santos fez a saída de jogo devolvendo a bola ao Coelho.

Titular no gol do Santos já há algumas temporadas, João Paulo completou 23 jogos em 2024. Lesões como a ruptura do Tendão de Aquiles são mais delicadas e exigem grande período de recuperação, que pode superar seis meses e até chegar a um ano. Dessa forma, o arqueiro dificilmente volta a jogar nesta temporada.

Após sete jogos na Série B, o Peixe é líder com 15 pontos, empatado com o próprio América, mas com vantagem nos critérios de desempate. O próximo compromisso santista será no dia 3 de junho, quando recebe o Botafogo-SP.