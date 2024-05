Pablo Vegetti supera própria marca de gols no Vasco da Gama em menos jogos em 2024

Pablo Vegetti rapidamente caiu nas graças da torcida do Vasco e da melhor forma possível: com gols. Desde sua chegada, o camisa 99 já soma 21 gols em 40 jogos pelo Cruzmaltino. Neste ano, superou sua própria marca.

Em menos jogos do que em 2023, Pablo Vegetti já marcou 11 gols em 19 partidas. Como efeito de comparação, no ano passado, foram 10 gols em 21 partidas. De qualquer forma, ele foi decisivo para a permanência do Vasco na elite do Brasileiro.

Neste ano, o argentino já dá sinais de que pode disputar a artilharia de todos os torneios. Se no Campeonato Carioca foram apenas quatro gols, nos torneios nacionais ele assumiu a liderança como artilheiro neste início.

No Brasileiro, ao lado de outros quatro jogadores, Vegetti é o artilheiro do torneio após seis rodadas disputadas com três gols. Na Copa do Brasil, ao marcar duas vezes contra o Fortaleza, assumiu a ponta isolada como goleador da competição com quatro gols anotados.

E Vegetti só não é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, porque perdeu um pênalti na goleada sofrida para o Criciúma, por 4 a 0, em São Januário. Este, inclusive, foi o único pênalti que o Pirata perdeu com a camisa vascaína.

O Pirata terá a missão de conduzir o Vasco no próximo dia 2, às 16h (de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no clássico contra o Flamengo. A partida marcará a estreia de Álvaro Pacheco no comando técnico cruzmaltino.