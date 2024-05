PP e PL oficializam aliança entre Tião Bocalom e Alysson Bestene para as eleições de Rio Branco

A solenidade de oficialização da aliança entre o Progressistas e o Partido Liberal (PL) em apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Tião Bocalom reuniu centenas de pessoas na manhã deste sábado, 25, na sede do PP, localizada na Rua Major Ladislau, bairro Abrão Alab, em Rio Branco.

O evento marcou a parceria entre os partidos, e o secretário de governo, Alysson Bestene, do PP, foi anunciado como pré-candidato a vice-prefeito, na chapa com o Chefe do Executivo Municipal para a disputa das eleições municipais de outubro de 2024.

O governador Gladson Cameli participou do evento enaltecendo a união entre o prefeito Tião Bocalom (PL) e Alysson Bestene (PP). Segundo o Chefe do Executivo Estadual, a gestão da prefeitura está funcionando bem e não necessita de mudanças. “Estamos juntos para cuidar das pessoas, porque o que está dando certo não precisa ser mudado. É necessário ter comunidade e que a gente também ajude, união entre governo e Prefeitura. Cada vez mais vamos aperfeiçoar essa união. O que passou, passou. Precisamos não perder tempo. Pensar nas pessoas, trabalhar, mostrar o que essa união e parceria podem realmente oferecer à sociedade”, declarou.

Cameli também adiantou que o governo deverá fortalecer a parceria de trabalho, principalmente no asfaltamento de ruas do município. “Não apenas na área de pavimentação, mas em todas as áreas: saúde, educação, segurança pública. Cada um fazendo a sua parte, conseguiremos dar uma resposta. Como eu disse, não olhar para o retrovisor e o que está dando certo não precisa ser mudado. Temos que aperfeiçoar”, afirmou.

O prefeito Tião Bocalom afirmou que a aliança representa a união da direita rumo ao pleito eleitoral de outubro. “Não tenho dúvida nenhuma de que é a união da direita. É importante dizer isso. Tudo foi trabalhado em nome da nossa direita. Estou feliz porque sei que, juntando toda a nossa direita, estamos realizando o sonho da grande maioria do povo. Estou muito feliz, pois Alysson é uma pessoa que conheço há muitos anos, meu amigo e parceiro desde 2012. Não tenho dúvida de que a posição do PP e do nosso União Brasil em fazer este acordo foi acertada. Quem será beneficiado é o povo de Rio Branco e, com certeza, do estado do Acre”, garantiu.

O prefeito também deixou claro que o apoio de Gladson Cameli era algo desejado para a disputa eleitoral. “Agradeço imensamente ao governador pela postura que tem tido. Quem não quer o apoio do Governador? Eu sempre quis”, destacou.

O secretário de governo e pré-candidato a vice na chapa com Bocalom, reforçou que a parceria está fortalecida em prol da população de Rio Branco. “Parceria firmada em prol das pessoas que vivem e morrem em Rio Branco”, descreveu.

O evento contou com a presença do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior; do presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném; dos vereadores Samir Bestene, Ismael Machado e Lene Petecão; do presidente da executiva municipal do PP e secretário de governo, Aberson Carvalho; do presidente da executiva municipal do PL, João Paulo Bittar; além de lideranças partidárias e outras autoridades.