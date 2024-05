“Gladson e Bocalom, é uma honra caminhar com vocês”, diz Alysson sob aplausos da militância

O pré-candidato a vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, companheiro de chapa do atual prefeito Tião Bocalom emocionou a militância presente na Sede do Progressistas durante o ato de oficialização da união entre o PP, PL e União Brasil visando a disputa as eleições de 2024.

“Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui com paz, amor e saúde no coração. Nós temos muito amor pelo próximo. Isso vem da nossa maior liderança política que é o governador Gladson Cameli. Eu fico muito feliz representando esse partido para mais uma missão. Toda família pode ter suas divergências, mas nós temos algo em comum de cuidar do próximo. Estar ao lado do prefeito Bocalom nos honra. Essa escolha é do melhor para Rio Branco. Conte comigo para a vitória no primeiro turno. As equipes da prefeitura e governo de mãos dadas para os que mais precisam”, disse.

Bestene lembrou que todo o esforço político é para ajudar os que mais precisam. “Todo o nosso esforço é para aquele que está lá. Gladson é Bocalom não tem medido esforços para consertar os erros do passados. Temos passado, presente e futuro, muito futuro. Gladson e Bocalom, é uma honra caminhar com vocês”, frisou Alysson sob aplausos da militância.