Polícia do Brasil e da Bolívia realizam transferência de criminoso

Neste sábado, 25, uma ação cooperada entre as polícias Civil, Federal e Penal do Acre, juntamente com autoridades bolivianas, resultou na expulsão da Bolívia e captura no Brasil de um nacional que estava refugiado no país vizinho. O indivíduo, que é apontado como membro de uma organização criminosa, foi alvo de um mandado de prisão emitido no Brasil e enfrentará acusações graves, incluindo duplo homicídio durante o período das enchentes, extorsão mediante sequestro e roubo.

A operação foi um exemplo de cooperação policial internacional eficaz. A Polícia Federal do Brasil, responsável pelo cumprimento do mandado de prisão, e a Polícia Civil do Acre (PCAC), que conduziu as oitivas nos processos de investigação criminal, trabalharam em estreita colaboração com as autoridades bolivianas. Um documento oficial foi entregue ao governo boliviano como forma de agradecimento pela cooperação prestada.

A ação teve grande repercussão na imprensa boliviana, e o Ministro de Governo da Bolívia, Eduardo del Castillo del Carpio, fez uma declaração em suas redes sociais elogiando a parceria na luta contra a criminalidade.

O delegado-geral da PCAC , Dr. Henrique Maciel, destacou a importância da cooperação internacional. “Esta operação demonstra a força e a importância da colaboração entre as nações no combate ao crime organizado. Agradecemos imensamente às autoridades bolivianas pelo apoio e pela cooperação contínua que resultou na captura desse indivíduo perigoso,” afirmou.

O delegado e diretor do Departamento de Inteligência da PCAC, Dr. Nilton Boscaro, comentou sobre os trâmites do caso. “O processo de expulsão foi complexo e exigiu um alto nível de coordenação entre as diferentes forças policiais. A colaboração com a polícia boliviana foi crucial para o sucesso dessa operação. Esse tipo de ação conjunta é fundamental para garantir que criminosos perigosos sejam levados à justiça”, disse Nilton Boscaro.

A operação representa a importância de alianças estratégicas internacionais para garantir a segurança e a justiça.

Por Ascom/ PCAC