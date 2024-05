Juninho responde se faltou “fair play” ao América em lance de gol contra o Santos

O América marcou o primeiro gol da partida contra o Santos, nesta sexta-feira (24), pela 7ª rodada da Série B do Brasileirão em um lance controverso. João Paulo, goleiro do Santos, se machucou e perdeu a posse da bola. Renato Marques, do América, recuperou a bola e tocou para o gol do vazio.

Juninho, capitão do Coelho, admitiu erro da equipe mineira no lance.

“Acho que erramos quando se fala de fair play. Alguns dias falei sobre a tragédia de Porto Alegre e cobrei para sermos seres humanos melhores. E falhamos. Nós falhamos. Foi isso. Acabou que fizemos o gol dessa forma. Espero que não seja na grave com o João Paulo. Peço desculpas a todos”, falou ao final do primeiro tempo.

O goleiro João Paulo foi substituído por Gabriel Brazão após o lance. O gol foi anotado aos 14 minutos da etapa inicial. O árbitro Wilton Pereira Sampaio validou o gol em campo. A marcação rendeu uma grande confusão no campo, com jogadores e comissão técnica de ambos os times discutindo.

Ao final, o gol foi validado. O Santos empatou o jogo aos 29 minutos de jogo. Juninho admitiu que o lance mexeu com o emocional da equipe alviverde em campo.

“Nossa vida não pode ser movida pelo que o outro lado tome atitude. Temos que tomar a nossa atitude. Isso interferiu no modo de jogar. Mexeu com a nossa cabeça. Precisamos do resultado. É um jogo muito difícil”, completou.