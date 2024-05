Nuvem de poeira invade cidade no interior paulista; veja imagens e entenda fenômeno

Na tarde desta sexta-feira (24), nuvens de poeira cobriram o céu da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O fenômeno foi capturado por moradores, que compartilharam imagens nas redes sociais.

Nas imagens registradas, é possível observar uma grande camada marrom encobrindo a cidade, enquanto fortes ventos balançam as árvores.

Apesar de o fenômeno ter intrigado os usuários nas redes sociais, a Defesa Civil de Ribeirão Preto informou que não foi registrada nenhuma ocorrência decorrente da nuvem de poeira.

“Fizemos monitoramento em algum pontos que foram solicitados para verificação, por exemplo nos Olhos d’Água, porém não teve nenhum registro. Tivemos a informação de que lá havia tido queda de árvores, porém não foi procedente”, informou o superintendente da Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto, Thiago Caldeira.

Segundo Caldeira, na região do Jardim dos Olhos d’Água, zona Sul do município, houve apenas acúmulo de sujeira na via por conta dos ventos.

O profissional de contabilidade Ricardo Pinghera, que é morador de Ribeirão Preto, registrou o momento em que a tempestade passou pelo bairro de Jardim San Marco II, em Bonfim Paulista, por volta de 14h30, e compartilhou nas redes.

À CNN, ele relatou que não sabia o que estava acontecendo, mas não ficou assustado. “Aqui é normal esse tipo de nuvem de poeira”, explicou.

“Vi que o tempo ficou meio escuro e fui em um lugar mais alto para filmar”, acrescentou.