Polícia prende idoso investigado por estupro de vulnerável

Nesta sexta-feira, 24, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA), prendeu um idoso de 69 anos em sua residência no bairro Cobal, em Cruzeiro do Sul. O investigado está sendo acusado de cometer atos libidinosos em duas investigações, uma na cidade em que foi capturado e outra em Rio Branco.

As investigações apontam que o suspeito praticou atos libidinosos contra dois netos em Cruzeiro do Sul. Os abusos ocorreram quando a mãe das crianças estava fora da cidade em busca de trabalho. A situação veio à tona quando a mãe estava prestes a viajar novamente, levando as crianças, de 4 e 8 anos na época dos fatos. Ao descobrir o ocorrido a mãe entrou em pânico e a acionou a polícia. A prisão preventiva foi solicitada após se constatar que o investigado coagia as crianças para permanecer impune.

Já em Rio Branco, o idoso é acusado de tocar nas partes íntimas de uma criança de 7 anos, filha da patroa de sua esposa.

O preso foi encaminhado ao presídio Manoel Neri e ficará à disposição do Poder Judiciário, devendo passar por audiência de custódia no dia 25 de maio de 2024. A investigação segue em curso e será encaminhada à justiça em breve.

“O trabalho da Polícia Civil tem sido intenso e minucioso para garantir que casos como este sejam resolvidos e que os responsáveis pelos abusos sejam devidamente punidos. A proteção das crianças e adolescentes é nossa prioridade, e continuaremos a atuar com rigor para combater esses crimes,” declarou o Delegado de Polícia responsável pela DEMPCA/ CZS, Dr. Renan Santana.

Por Ascom/ PCAC