Chuva e queda brusca de temperatura devem marcar o sábado no Acre

Uma forte onda de frio polar deve chegar ao Acre neste sábado (25). Às informações são do portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale. Na noite desta sexta-feira para sábado (25), logo após a meia-noite, os primeiros ventos da direção sudeste devem começar a soprar em Brasileia e, na sequência, antes do amanhecer, também, em Rio Branco e em todo o vale do rio Acre.

No fim da tarde e no começo da noite de sábado, a onda polar já estará em Cruzeiro do Sul e em todos os municípios do Acre, de Rondônia e do sul e oeste do Amazonas.

No entanto, será em Rio Branco e em todo o leste e o sul do Acre que serão atingidas as menores temperaturas, com mínimas reais entre 12 e 15ºC, entre terça-feira e quinta-feira próximas.