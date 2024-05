Gonzaga recebe prefeito de Cusco e firmam parceria de intercâmbio comercial entre Acre e Peru

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, recebeu em seu gabinete nesta sexta-feira (24) a visita do prefeito de Cusco, Luiz Beltrán Pantoja, para tratar sobre a relação comercial entre o Acre e o Peru.

Na ocasião, foi firmado um acordo entre Acre e Cusco visando o intercâmbio comercial dos produtos das duas regiões. Além disso, o prefeito de Cusco aderiu o município peruano no programa de fortalecimento do corredor interoceânico.

O presidente Gonzaga destacou a importância de receber na Aleac o prefeito de Cusco, uma importante cidade peruana, para tratar do comércio bilateral. O parlamentar aproveitou para lembrar que o Acre tem grande potencial de produção que poderá atender os peruanos.

“É muito importante essa relação bilateral dos setores comercial e turístico entre o Brasil e o Peru. É uma alegria estarmos recebendo o alcalde de Cusco que vem com a proposta nesse sentido com a ideia de termos no Peru um local para expormos nossos produtos e eles terão um espaço aqui para venderem seus produtos e pacotes turísticos. Com isso haverá uma relação comercial que fará bem aos dois países”, disse Gonzaga.

Luiz Beltrán agradeceu Gonzaga pela recepção e pela atenção que o parlamentar acreano tem dado ao temas relacionados ao comércio bilateral entre Brasil e Peru. O prefeito também aproveitou para dizer que o Acre é uma importante rota para o comércio peruano.

“Quero aproveitar para agradecer ao presidente Gonzaga pela parceria e por nos atender. Aproveitamos para discutir sobre o fortalecimento do turismo e intercâmbio comercial entre Brasil e Peru. Tenho certeza que trabalhando juntos vamos nos desenvolver ainda mais. O Acre é um parceiro importante”, disse.

O prefeito de Cusco disse ainda que a reunião serviu para firmar um acordo entre o Acre e Cusco visando o intercâmbio comercial dos produtos das duas regiões.

“Aproveitamos a reunião para firmar um acordo de intercâmbio de produtos, onde compraremos produtos Acre e o estado comprará os nossos. Com isso queremos melhorar a qualidade de vida dos nossos povos”, concluiu Luiz Beltrán.

O secretário de Indústria do Estado, Assurbanipal Mesquita, destacou que Cusco é uma potência econômica e essa parceria servirá para impulsionar o desenvolvimento do Acre.

“Essa reunião foi muito importante com o prefeito de Cusco, que é uma potência turística e econômica. Tivemos bons desdobramentos da reunião como a adesão de Cusco no programa de fortalecimento do corredor interoceânico e a instalação de espaços nas duas regiões para divulgar produtora e o turismo. A visita do prefeito peruano mostra que o Acre está se projetando nesse ambiente de negócios na América do Sul”, disse o secretário.