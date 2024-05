Polícia Civil em Rodrigues Alves prende suspeitos de furto e falso delegado

Na última quinta-feira, 23, a Polícia Civil do Acre (PCAC), através da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, efetuou a prisão de dois homens em operações distintas.

A primeira ocorrência envolveu o furto de um aparelho celular. Uma senhora relatou que havia dado água a um usuário de drogas, que aproveitou da situação para subtrair seu celular. De posse das informações, o Delegado Marcilio Laurentino e sua equipe iniciaram diligências e recuperaram o aparelho com um adolescente de 16 anos, que havia comprado o celular por R$ 80,00.

Após novas diligências, a equipe conseguiu deter o autor do furto. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de receptação e o adulto foi preso pelo crime de furto qualificado.

Em outra operação, a Delegacia Geral de Rodrigues Alves cumpriu um mandado de prisão contra um indivíduo que se intitulava “delegado da comunidade de Nova Cintra”. O homem, faccionado e acusado de diversos crimes, era temido na comunidade. Segundo informações, ele havia ferido duas pessoas com arma branca e praticado vários furtos e roubos, crimes que às vítimas não denunciavam por medo.

O mandado de prisão foi expedido no final do ano passado após representação da autoridade policial, logo após o indivíduo espancar, estuprar e ameaçar de morte sua companheira, além de ameaçar estuprar a filha dela, menor de 12 anos. A vítima fugiu com a filha, deixando o agressor na residência.

“Diversas tentativas foram feitas para prender o acusado, mas ele sempre conseguia escapar pela mata. Na data de hoje, os policiais se disfarçaram e, após uma hora de caminhada em mata fechada, chegaram à residência do acusado, onde realizaram o cerco e o detiveram.

Por Ascom/PCAC