O estádio Florestão recebeu na manhã desta quinta-feira (23), o Campeonato de Futebol da Polícia Militar do Acre (PMAC). O evento faz parte das atividades alusivas aos 108 anos da instituição e terá duração de três dias.

O torneio conta com a presença de 16 equipes brigando pela taça de campeão. Os times são compostos por militares da capital e do interior e com a presença de praças da ativa e da reserva, além de contar com a inclusão de bombeiros militares.