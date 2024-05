Acreano vai receber título de mestre de taekwondo pela Kukkiwon, na Coreia do Sul

– Ser escolhido para estar nessa cerimônia na Coreia do Sul, no QG mundial do Taekwondo, e receber das mãos do presidente da Kukkiwon essa representação, esse reconhecimento, além do meu mestrado 5° Dan, é indescritível. Isso mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido pelos mestres coreanos. Meu mestre ,Yi Tongho, sonha em conhecer o Acre e visitar nosso trabalho nas escolas e comunidades, em cada núcleo. Todo esse reconhecimento não tem preço – afirma Jay Machienzle.

O acreano embarca dia 26 de junho para São Paulo e de lá seguirá viagem para Coreia do Sul. O retorno para o Brasil está programado para 7 de julho.