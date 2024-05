Lucas Paquetá é acusado de burlar regras de apostas e dificulta ida para o Manchester City

O meia brasileiro Lucas Paquetá foi acusado de de supostas violações das regras sobre apostas esportivas pela Federação Inglesa (FA), segundo o site Premier League Brasil, o indiciamento do atleta pode melar o negócio para o jogador se transferir para o Manchester City.

A infomação foi dada primeiramente pelo jornal inglês “Daily Mail” e foi confirmada em comunicado oficial da Federação Inglesa. Lucas Paquetá tem até o dia 3 de junho para responder as acusações.

A investigação da Federeção Inglesa começou por padrões de apostas suspeitos em torno de um cartão amarelo recebido nos acréscimos por Paquetá no empate por 1 x 1 do West Ham enfrentando o Bournemouth,

Além disso, o jogador foi investigado por mais dois cartões que recebeu na temporada passada, sendo um por chegada atrasada em Mcgin no empate em 1 x 1 contra o Aston Villa e outro por derrubar Summerville do Leeds.

Paquetá está sendo investigado pela FA desde setembro de 2023 e deu ao orgão regulador o acesso ao seu telefone no mês seguinte.

O caso do jogador será ouvido por uma comissão independente e ele poderá ser banido se for considerado culpado, o caso tem diferenças com o de Ivan Tooney, que foi suspenso por oito meses, por apostasr em jogos de futebol no ano passado.

Porém, o caso de Paquetá é diferente, já que o atleta não foi acusado de ter feito nenhuma aposta e sim de ter beneficiado outros apostadores.

O caso também prejudicou a sua negociação com o Manchester City, já que o jogador estava negociando com o time comandado por Pep Guardiola.

Por fim, o atleta se posicionou por meio das suas redes sociais sobre as acusações e sobre o caso

– Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários — afirmou Paquetá, em seu perfil no X (antigo Twitter).