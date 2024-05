Gisele Bündchen diz que arrecadou mais de R$ 6 milhões para o Rio Grande do Sul

Em seu perfil no Instagram, Gisele Bündchen, 43, faz um agradecimento diante das doações recebidas em prol de ajudar as vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul. No vídeo, publicado nesta quinta-feira (23), ela conta que sua campanha arrecadou mais de R$ 6 milhões.

“Depois do que vi e ouvi nas últimas três semanas como resultado das piores inundações de todos os tempos no meu estado me causaram danos catastróficos, eu tenho esperança na humanidade”, começou.

“Aquece meu coração ver tantas pessoas boas neste mundo se oferecendo para ajudar. Pessoas ajudando no resgate, voluntariando, compartilhando informações, doando, orando”, agradeceu na sequência.

“Tudo que posso dizer é muito obrigada para aqueles que doaram seu tempo, sua coragem, seus barcos, roupas, seus bens e doaram dinheiro. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Os gaúchos vão precisar de toda ajuda que puderem obter”, acrescentou a gaúcha.

Ao final, Bündchen pediu que as pessoas continuem doando, uma vez que, com a água baixando, começa o período de reconstrução.

“A primeira parte das doações foram para a situação de emergência para centenas de milhares de pessoas que perderam tudo. A próxima fase é para ajudá-los a reconstruir. Ninguém faz nada sozinho e superar uma tragédia dessa proporção vamos precisar da ajuda de todos. Então, por favor, continue doando, continue compartilhando e dando voz a quem tanto precisa”, solicitou.

Já na legenda da publicação, Gisele potencializou a sua gratidão. “Quero agradecer a todas as pessoas e organizações que doaram dinheiro ao Fundo Luz Alliance com a @brazilfound para ajudar as pessoas do sul do Brasil afetadas pelas enchentes. Mais de 17.808 pessoas doaram e arrecadamos cerca de R$6.130.000”, escreveu.

