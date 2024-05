Novas imagens mostram destruição após palco desabar e matar 9 pessoas no México

Um palco desabou em um comício de campanha eleitoral mexicano na noite de quarta-feira (23), matando nove pessoas e ferindo dezenas, após fortes ventos. Grande parte da estrutura, em estilo de concerto, foi destruída.

Cerca de 70 pessoas foram hospitalizadas após o comício do partido Movimento dos Cidadãos no estado de Nuevo León, no norte do México, disse Samuel Garcia, governador do estado, nas redes sociais.

Veja novas imagens do palco que desabou no México

Garcia informou que oito adultos e uma criança morreram no acidente e acrescentou que se dirigia a um hospital onde três pessoas estavam em cirurgia.

Muitos dos feridos estavam sendo tratados em clínicas locais, disse o diretor do Instituto de Seguridade Social do México.

Jorge Alvarez Maynez, candidato presidencial do partido de centro Movimento dos Cidadãos, conta que uma rajada de vento causou o colapso do palco do evento na cidade de San Pedro Garza Garcia, uma região perto do centro industrial de Monterrey.

O vídeo do acidente mostrou a estrutura caindo repentinamente no meio da multidão. Políticos subiram ao palco e participantes correram em pânico para se proteger.

Membros da guarda nacional e do exército do México estiveram no local para prestar apoio, disse a ministra do Interior, Luisa Alcalde, nas redes sociais.