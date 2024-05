Nível do Rio Acre oscila e volta a ficar abaixo dos 3 metros em Rio Branco

Depois de ter atingido 2,88 metros no último dia 17, a menor marca do ano, e aubido a 3,58 no dia 21, o Rio Acre voltou a ficar abaixo dos 3 metros em Rio Branco na manhã deste sábado, 25, de acordo com a Coordenadoria da Defesa Civil Municipal (COMDEC), marcando 2,90 metros.

A situação ocorre menos de três meses depois de o manancial ter atingido a segunda maior enchente de sua história desde 1971, ano em que o monitoramento começou a ser realizado, desabrigando ou desalojando mais de 11 mil pessoas.

Segundo a Defesa Civil Municipal, a menor medição para maio do ano passado foi 7,27 metros. A média para esse período seria na casa dos 5 metros. O ano em que o Rio Acre apresentou a menor marca, antes de 2024, foi em setembro de 2022 quando atingiu 1,25 metro. Naquele ano, o rio já estava abaixo dos quatro metros no mês de maio.

A Defesa Civil de Rio Branco também confirmou, recentemente, que um plano de contingência de escassez hídrica está pronto para ser colocado em prática, com a expectativa de que a situação se agrave.