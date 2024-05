Manchester United x Manchester City na final da Copa da Inglaterra: veja onde assistir

Manchester United e Manchester City se enfrentam neste sábado para encerrar a temporada no futebol inglês. O clássico de Manchester define o campeão da Copa da Inglaterra em Wembley. Enquanto os Citizens vêm embalados pela conquista da Premier League, os Red Devils vivem turbulência e sonham com um título para tentar salvar temporada. O ge transmite a final da FA Cup em Tempo Real a partir das 11h (horário de Brasília).

Há menos de uma semana, o Manchester City vencia o West Ham em casa e fazia história. O time de Pep Guardiola foi campeão inglês e se tornou o primeiro clube a conquistar quatro edições seguidas da Premier League.

Apesar do desfalque de Ederson, que se lesionou no confronto com o Tottenham pelo Campeonato Inglês, o City deve jogar com força máxima neste sábado diante do grande rival.

O último confronto entre City e United aconteceu no início de março desse ano pela Premier League. De virada, os Citizens venceram em casa por 3 a 1 com gols de Foden (dois) e Haaland. Rashford abriu o placar para os Red Devils no Etihad. Assista aos gols no topo da reportagem.

Do outro lado, está o Manchester United. Afundado em uma crise pelo desempenho ruim, o time ficou de fora de qualquer competição continental para a próxima temporada.

A fase é tão criticada que o técnico Erik Ten Hag será demitido depois da final da Copa da Inglaterra mesmo com o título.

A informação é do jornal britânico “The Guardian”, que cita como principal motivo o desempenho ruim na Premier League, com a oitava posição, pior campanha desde 1990. Caso conquiste o troféu contra o rival local, o United garantirá vaga na Liga Europa, o que não mudaria a ideia da direção do clube, segundo a publicação.

Manchester City x Manchester United

Data e horário: sábado, 25 de maio, às 11h (horário de Brasília);

Local: Wembley, em Londres, na Inglaterra;

Onde assistir: Star+, com transmissão em Tempo Real no ge.

Prováveis escalações

Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne; Foden, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Lisandro Martínez e Dalot; Mainoo, Amrabat e Diallo; Garnacho, McTominay e Bruno Fernandes. Técnico: Erik Ten Hag.