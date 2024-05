Ministério do Esporte pede a Confederação Brasileira de Futebol paralisação do Brasileirão

O Ministro do Esporte, André Fufuca, formalizou solicitação pela paralisação do Campeonato Brasileiro devido ao estado de calamidade que tomou conta do Rio Grande do Sul. O ofício foi enviado a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (10/5).

O Rio Grande do Sul tem sofrido com chuvas fortes e enchente desde a última semana. Nesta sexta-feira (10/5), o número de mortos chegou a 116. Há também 143 desaparecidos e 756 feridos.

No ofício, André Fufuca lista cinco motivos pelos quais o campeonato deveria ser suspenso em meio às fortes chuvas que assolam o estado gaúcho.

“Diante da catástrofe que se segue, a solicitação se faz necessária muito além dos estádios de futebol, campos de treinamento, concentração e local físico onde todos envolvidos no esporte circulam, mas por todas as pessoas, familiares e seus entes que se doam neste momento na sobrevivência e reconstrução de casas e tudo mais afetado”, afirmou o Ministro no ofício.



Durante a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América, o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues fez um pronunciamento em que afirmou que qualquer decisão relativa à continuidade do Campeonato Brasileiro será tomada em conjunto ao conselho técnico e representantes dos clubes de todas as divisões.