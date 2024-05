Com mais de 90% da cidade alagada, Eldorado do Sul tem ‘cemitério de carros’; veja

Imagens registradas pelo Globocop mostram um “cemitério de carros” em Eldorado do Sul, na Região na Metropolitana de Porto Alegre. Dezenas de carros e ônibus aparecem submersos após os temporais no Rio Grande do Sul, nas últimas semanas.

Mais de 90% do município foi inundado pelas águas que vieram do Rio Jacuí e desceram para o Lago Guaíba. Mais de 40 mil habitantes tiveram que deixar suas casas.

Subiu para 116 o número de mortos por causa dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta-feira (10). Um óbito ainda está em investigação.



O número de pessoas fora de casa pelos temporais que atingem o RS desde 29 de abril chegou a 408 mil. Há, no total, 70.772 pessoas recebendo acolhimento em abrigos e outras 337.346 abrigadas nas casas de amigos ou parentes. Há 756 feridos e 143 desaparecidos.



O RS tem 437 dos seus 497 municípios com algum relato de problema relacionado aos temporais, com 1,9 milhão de pessoas afetadas.