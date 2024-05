Mãe aguarda retorno de filho desaparecido há quase 6 anos

No bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, há mais de cinco anos o Dia das Mães não é o mesmo para Francisca Dinair, uma mãe que durante todo esse tempo espera pelo retorno de um filho desaparecido.

Ela tem outros quatro filhos, mas a ausência de “Zizi”, como o jovem era conhecido, e a dor da incerteza sobre seu paradeiro são motivos para que a data tão especial para tantos não tenha significado para ela.

Nesta semana que antecede o domingo das mães, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, foi até a casa de Dinair, a convite de uma amiga dela, para mostrar como ela tem dado continuidade à vida sem a presença do filho.

“É uma dor tão grande, queria tanto meu filho perto de mim. Passar o Dia das Mães sozinha de novo”, ela exclama em lágrimas afirmando que criou todos os filhos sozinha. “Sem a ajuda de ninguém”, completa.

O quarto do rapaz permanece da mesma maneira que era quando ele estava em casa, e todos os dias, na hora do almoço, Dinair cumpre um ritual: ela coloca dois pratos na mesa. A caneca preferida do filho também está sempre presente na hora da refeição.

O sonho de Francisca Dinair neste Dia das Mães não poderia ser outro. Ela quer estar na companhia de todos os filhos, incluindo Zizi, a quem faz um apelo emocionado. “Volte para casa, meu filho. A mamãe está aqui”, diz.