Criança de três anos morre em acidente de quadriciclo pilotado pela mãe no município do Bujari

A pequena Safira Braga, de apenas 3 anos, perdeu a vida em um trágico capotamento de quadriciclo no km 30 do Ramal Linha Nova, na zona rural do município do Bujari, interior do Acre, na tarde deste sábado, 11.

De acordo com relatos de moradores locais, o acidente ocorreu enquanto a criança transitava pelo ramal da Linha Nova em um quadriciclo conduzido por sua mãe, Juliana de Sá Braga.

Repentinamente, o veículo capotou três vezes, resultando em ferimentos graves para Safira, enquanto sua mãe saiu ilesa. Em meio ao desespero, Juliana conseguiu virar o quadriciclo com a ajuda de populares e seguiu em direção à área urbana do município.

O veículo foi interceptado por uma caminhonete da prefeitura do Bujari, cujo motorista prontamente levou a criança até a Base do Samu no Bujari. Os procedimentos de reanimação foram realizados, mas a criança não resistiu. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.