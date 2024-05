Jogo Solidário em prol do RS tem golaço de Ronaldinho e empate com dez gols

Na tarde deste domingo (26), o Maracanã foi palco de um importante evento beneficente. O Jogo Solidário, que contou com um time de peso, teve como objetivo a arrecadação de fundos para as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Em campo, uma chuva de gols e jogadas de efeitos e o empate entre os times União e Esperança por 5 a 5. Quem saiu na frente foi o União, com gol da cantora Ludmilla, após assistência de Ronaldinho Gaúcho. A vantagem não durou muito, já que o Esperança virou com gols dos ex-jogadores Nenê e D´Alessandro.

Ainda na primeira etapa, mais uma virada: o União marcou com Adriano, após bom passe de Petkovic, e Diego Ribas, todos com boas passagens pelo Flamengo. Logo depois, Ronaldinho Gaúcho ainda marcou o quarto do União, em um golaço.

A segunda etapa foi ainda mais disputada, com o time treinado por Dorival Júnior querendo o empate. O cantor MC Poze diminuiu o placar com um golaço, mas viu, poucos minutos depois, Ronaldinho anotar mais um: 5 a 3.

Mesmo assim, o time Esperança não desistiu e foi até o fim para empatar. Nenê e Amaral, esse com um lindo voleio aos 40 da segunda etapa, garantiram o empate no jogo beneficente que visou arrecadar fundos ao Rio Grande do Sul

Escalações

•Time Esperança : Fernando Prass, Cafu, Alline Calandrini, Lucy Ramos, Junior, Vampeta, Thiaguinho, D’Alessandro, Roger Flores, Nenê e Wesley Safadão. Técnico: Dorival Júnior

Reservas : Bárbara (goleira), Formiga, Ramon Motta, Ricardinho, Dodô, Denilson, Amaral, Renato Góes, Diego Souza, Natanzinho, Sergio Guizé, Thiago Martins, Marco Luque, Poze do Rodo, Giovana Cordeiro, Juan Paiva e Bebeto.

•Time União: Carlos Germano, Ludmila, Fred Bruno, Juan, Tamires, Belo, Djalminha, Diego Ribas, Petkovic, Ronaldinho e José Loreto. Técnico: Mano Menezes

Reservas: Erika, Filipe Luís, Alex Meschini, Kleberson, Elano, Marcello Mello, MC Daniel, Matheus Fernandes, L7nnon, Dilsinho, Edilson Capetinha, Gabriel O Pensador, Xamã e Edilson.