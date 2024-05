Irmão de Juh Vellegas “dá piti” no PS: “não pode filmar, ela não é um animal”

O empresário Rodrigo Vellegas, dono do restaurante Duh Vellegas e irmão da influenciadora digital Juliana Vellegas, tentou atrapalhar o trabalho da imprensa que cobria os desdobramentos do acidente que ocorreu no bairro Waldemar Maciel.

Juliana foi resgatada e ao ser levada para o Pronto-Socorro de Rio Branco por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi vista dando entrada na emergência do hospital, quando o seu irmão tentou obstruir o trabalho das equipes de jornalismo.

“Não vai tirar foto, não. É minha irmã e a gente não permite. É uma pessoa, não é um animal, não. Não permito filmar. Vai embora, por favor!”, reclamou o irmão, tentando intimidar os profissionais de comunicação.

VEJA VÍDEO: