Acre deve registrar recorde de frio com temperatura de até 12°C

O pesquisador do tempo Davi Friale publicou em rede social na manhã desta terça-feira (28) que a onda de frio que atinge o Acre deve continuar durante toda a semana e nos próximos dias podem ser registradas temperaturas ainda mais baixas, com mínima de até 12°C.

Na publicação, Friale ressaltou que a frente fria presente nos municípios acreanos nesta terça-feira (28) deixou Epitaciolândia, no interior do estado, com 15°C, enquanto Rio Branco registrou 16°C.

“Nesta terça-feira, o dia começou com as seguintes temperaturas:

• Rio Branco (Acre), com 16,4°C;

• Epitaciolândia (Acre), com 15,3°C;

• Feijó (Acre), com 18,9°C;

• Cruzeiro do Sul (Acre), com 19,2°C;

• Boca do Acre (Amazonas), com 19,1°C;

• Porto Velho (Rondônia), com 19,4°C;

• Cacoal (Rondônia), com 17,4°C;

• Ariquemes (Rondônia), com 18,4°C”, disse Friale.

Nos próximos dois dias, segundo o pesquisar, deverão ser registrados novos recordes de frio deste ano no Acre, com mínimas entre 12 e 15°C.